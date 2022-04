La Kienergia a caccia della cinquina contro l'imprevedibile Jesi. Ceccarelli: «Gara molto insidiosa»

RIETI - Torna al PalaSojourner la Kienergia Npc, che domani ospita Jesi nel match valido per il 26esimo turno. La sfida con gli arancioblù e poi il derby del 24 aprile per gli uomini di Ceccarelli, che nel prossimo weekend riposeranno visto il rinvio del big match con Rimini.

Vietato domani prendere sottogamba l'impegno contro il team marchigiano, tredicesimo in classifica, Broglia e compagni non vogliono perdere terreno dalla vetta, distante soltanto due lunghezze. Ospiti rigenerati dal colpo esterno di Cesena, serve massima attenzione per limitare tiratori con ottime qualità balistiche del calibro di Gay e Rocchi, ma anche gli atletici Magrini e Ferraro, mentre sotto i tabelloni il riferimento è Gloria.

«Dopo la striscia di vittorie abbiamo il morale alto. Ci aspetta una gara molto insidiosa, contro una squadra che ha saputo far bene e che viene dalla vittoria a Cesena» ha spiegato coach Gabriele Ceccarelli.

Così in campo

Kienergia Npc: 1 Testa, 3 Papa, 5 Buccini, 7 Cortese, 8 Del Testa, 11 Frizzarin, 13 Tiberti, 15 Saladini, 21 Broglia, 22 Antelli, 23 Timperi. All. Ceccarelli.

General Contractor Jesi: 1 Ferraro, 6 Gay, 7 Memed, 10 Gloria, 14 Ginesi, 20 Valentini, 25 Rocchi, 32 Rizzitiello, 34 Cocco, 99 Magrini. All. Francioni.

Arbitri: Meli (Fc) e Bettini (Ra).

Le altre gare

Teramo - Real Sebastiani

Roseto - Ancona

Senigallia - Rimini

Montegranaro - Ozzano

Luiss Roma - Cesena

Imola - Civitanova

Giulianova - Faenza

Classifica

Rimini e Roseto 40

Kienergia 38

Real Sebastiani 36

Ancona 32

Senigallia, Ozzano e Imola 30

Faenza 24

Cesena, Teramo e Luiss 22

Jesi 17

Giulianova e Civitanova 6

Montegranaro 4