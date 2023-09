Npc, segnali di crescita: Jesi battuta 87-80 e finale al torneo di Campli: Ponticiello: «Tanti aspetti positivi»

RIETI - Segnali di crescita per la Npc Rieti che al debutto nel "Memorial Chicco Zorzi" supera Jesi 87-80. Reatini privi di Del Sole, mentre Jesi ha fatto a meno di Merletto e Varaschin, due elementi del quintetto di Ghizzinardi. Match mai in discussione,tranne che nell'ultimo quarto, con i marchegiani che si rifanno sotto di 4 lunghezze nell'ultimo minuto. Positive le prove di Cassar e Cavallero, 21 e 22 punti a testa, la Npc tornerà in campo domani per la finale (ore 20,30).

Soddisfatto coach Ponticiello, che ha commentato così la seconda uscita dei suoi: «Un match con piccoli ma significativi miglioramenti rispetto alla partita precedente. Buona intensità nel terzo quarto, sul +20 abbiamo staccato la spina, ma questo è fisiologico. Tanti gli aspetti positivi. Siamo carichi per la partita di domani



Il tabellino

Jesi Basket Academy: Marulli ne, Carnevale 6, Egbende, Nisi, Casagrande 14, Rossi 18, Marulli 23, Sadi 4, Valentini 5, Calabrese 10. All. Ghizzinardi.

Npc Rieti: Cassar 21, Cavallero, 22, Markovic 6, Melchiorri 5, Imperatori, Da Campo 12, Agostini 7, Bacchin 2, Perella 4, Roversi 3, Mele 5. All. Ponticiello.