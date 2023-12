Npc a caccia del bis contro Crema. Debutta Roderick al PalaSojourner. Ponticiello: «Grande occasione»

RIETI - Ultima sfida dell’anno per la Npc, che chiude il 2023 a PalaSojourner (ore 21) nel sedicesimo turno di campionato ospitando Crema. Sorpresa del torneo con 18 punti, la giovane formazione lombarda arriva fa visita ad una Npc rigenerata dall’arrivo di Roderick, che stasera debutterà davanti ai suoi nuovi tifosi dopo tanti incroci da avversario. La vittoria di Piacenza ha ridato morale ad una squadra che stasera andrà a caccia di conferme con un avversario di valore.

Il coach Francesco Ponticiello

Il coach Francesco Ponticiello presenta così il match: «Nel match casalingo di venerdì sera, opposti ad una Crema che credo sia la principale sorpresa di questa prima parte di stagione, abbiamo l’occasione per riuscire in un qualcosa che non c’era riuscito ad ottobre. Allora, dopo una strabiliante pre-season, che a dispetto di ogni pronostico ci aveva consentito di partecipare alle Final Four, e dopo il colpaccio di vincere all’esordio con la Pielle Livorno, fresca vincitrice della kermesse di Montecatini, fummo attraversati da mille paure e buttammo a mare sei punti, quelli con Desio, Avellino e Cassino, che avremmo più che meritato. Ora, dopo i prestigiosi successi di Legnano e Piacenza, possiamo riannodare i fili della nostra stagione – analizza Ponticiello - Il tutto a patto di avere piena consapevolezza della forza di una compagine che sta facendo davvero bene e mettendo in mostra giovani molto interessanti, cito Tsetserukou, Oboe e Stepanovic, ma stanno facendo tutti benissimo. Senza dimenticare che l’assenza di Cusenza ci costringerà tutti a sforzi aggiuntivi.

Sarà per il pubblico reatino, che finora ha dimostrato uno straordinario attaccamento alla squadra ed a questi colori, l’occasione di dare il benvenuto a Terrence Roderick. Che già a Piacenza ha dimostrato che straordinaria addizione possa rappresentare. Sono sicuro che quella con Crema possa rappresentare una grande occasione per gremire il PalaSojourner».

Così in campo

Npc Rieti: 1 Imperatori, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 34 Roderick, 97 Margarita, 98 Reginaldi. All. Ponticiello.

Logiman Crema: 0 Oboe, 3 Carta, 6 Carinelli, 7 Nicoli, 8 Ballati, 13 Graziani, 15 Stepanovic, 17 Tsetserukou, 18 Guerini, 31 Ianuale, 51 Ziviani. All. Baldiraghi.

Arbitri: Mariotti (Pi) e Di Salvo (Pi).

Le altre gare

Desio – Brianza

Avellino – Gema

Herons – Pielle

Omegna – Piombino

Fiorenzuola – Piacenza

Caserta – Sant'Antimo

Libertas – Legnano

Cassino – Salerno

Classifica

Herons 24

Libertas, Gema e Pielle 22

Piombino e Crema 18

Brianza e Omegna 16

Sant’Antimo, Piacenza, Legnano e Cassino 14

Avellino, Fiorenzuola e Desio 12

Rieti 8

Salerno 7

Caserta 2