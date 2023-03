Kienergia, un po' di luce nonostante il ko. Ceccarelli: «La squadra vista a Torino può salvarsi»

RIETI - La Kienergia Npc perde ancora, ma a Torino contro la quarta forza del torneo dà segnali di essere ancora una squadra viva, dopo la sconfitta al fotofinish, impensabile alla vigilia. Senza Geist e con l'ultimo arrivato Tassone, subito lanciato in campo (9 al debutto), la squadra guidata da Timperi e Del Testa, 18 e 15 punti, sembra ricompattarsi, tirando fuori una prestazione di carattere e orgoglio.

Una vittoria sfiorata che coach Ceccarelli ha analizzato così: «Complimenti ai ragazzi, che hanno fatto una partita vera, nonostante la nostra posizione di classifica e la situazione infortuni, alla quale però non vigliamo attaccarci, perché chi è andato in campo ha fatto una partita straordinaria. Siamo arrivati alla parità con grinta, voglia e qualità in attacco, cercandosi tutti insieme. La nostra classifica non la possiamo più guardare, perché sappiamo che siamo condannati al girone salvezza, la colpa è nostra, però i ragazzi visti oggi combattono per l’obiettivo, che io dico dal primo è possibile finché avremo ossigeno nei polmoni, lottando tutti insieme, perché la squadra vista oggi è una squadra che può salvarsi».