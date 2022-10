Kienergia sconfitta a Cantù, Ceccarelli: «Non posso rimproverare nulla ai ragazzi»

RIETI - In una partita di certo non bellissima e contro una Cantù, a detta del coach Sacchetti, protagonista della peggior partita di questo avvio di stagione, la Kienergia onora l'impegno, nonostante la pesante assenza di Geist. Impensabile far di più senza il giocatore più talentuoso della compagine di Ceccarelli, comunque fiducioso per l'atteggiamento mostrato dai suoi.

«Complimenti a Cantù, è una squadra di altissimo livello e lo ha dimostrato, nonostante due assenze, un roster così lungo gli ha concesso di mantenere alta l’intensità. Noi potevamo fare poco di più: qualche canestro in più in situazioni aperte - afferma Ceccarelli - Ma non posso dire nulla ai ragazzi, hanno approcciato nel modo giusto, hanno resistito alle prime ondate di Cantù e soprattutto non si sono mai disuniti a livello difensivo. È chiaro che in attacco senza la nostra guardia americana e Marchiaro che comunque è un buon attaccante diventa difficile - osserva Ceccarelli - Per noi non era questa la partita da vincere, ma era un test per vedere quanto siamo squadra anche in trasferta nonostante i falli e le assenze. Ora testa alla prossima, giochiamo in casa contro Agrigento, partita assolutamente da vincere. Il nostro obiettivo è la salvezza, sappiamo che dovremmo faticare fino alla fine, ma sappiamo che per vincere le partite che contano, bisogna saper perdere queste qui con la faccia giusta, rendendo orgogliosi i nostri tifosi che ci hanno seguito da Rieti».