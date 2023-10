Quarto ko di fila, la Npc non esce dal tunnel: al PalaSojourner passa Avellino 78-72. Foto

RIETI - E' crisi nera per la Npc, che sprofonda sempre di più in classifica. Al PalaSojourner passa anche Avellino, corsara a Rieti 78-72, per gli uomini di Ponticiello è il quarto ko consecutivo.

I reatini partono malissimo, ma tornano in corsa in un match che si è deciso soltanto nel finale con Burini, che nel momento topico della partita sigla 6 punti consecutivi. La chiave del match è nei 33 rimbalzi catturati dai reatini, contro i 46 degli irpini, trascinati dall'ex Nikolic, sontuoso con 24 punti e 12 rimbalzi.

La gara

Brutto avvio dei reatini, contratti nella fase iniziale del match e subito in difficoltà vanno immediatamente sotto: è 11-3 per gli ospiti dopo appena due minuti e mezzo di gioco.

Il pessimo avvio fa da cornice a tutto il primo quarto, chiuso in svantaggio sul punteggio di 28-16 per gli ospiti. Nettamente meglio la seconda frazione, nella quale i reatini prendono fiducia e tornano in partita, agguantando la parità. Ospiti che riescono comunque ad andare all’intervallo lungo avanti 46-42. Rieti conferma i buoni propositi anche al rientro, il match si fa equilibrato, ma gli irpini, dominanti a rimbalzo grazie ad un super Nikolic, restano avanti anche alla penultima sirena 63-58. Il match cambia padrone costantemente nell’ultima frazione. Cassar con due triple pesantissime firma un 6-0 di parziale che lancia la Npc, ma Burini a 53’’ dalla fine riporta i suoi avanti (73-72). Cavallero fallisce un canestro pesantissimo, Burini da 3 chiude il match e porta i suoi alla vittoria nel finale, 78-72 il punteggio.

Il tabellino

Npc Rieti: Bacchin 7 (0/6, 2/2), Markovic 12 (4/7, 1/8), Cavallero 12 (3/6, 0/3), Da Campo 8 (1/3, 2/5), Cassar 22 (3/5, 4/9); Melchiorri 5 (1/1, 1/3), Del Sole 3 (1/1 da 2), Agostini 3 (0/1, 1/5), Perella ne, Mele ne, Margarita ne, Imperatori ne. All. Ponticiello.

Del Fes Avellino: Burini 11 (2/4, 2/2), VaŠl 14 (2/4, 2/10), Nikolic 24 (10/21, 0/1), Santucci 16 (2/2, 3/6), Bortolin 3 (1/4 da 2); Carenza 6 (2/4, 0/2), Caridà 2 (1/1, 0/1), Giunta 2 (1/2 da 2), Verazzo, Venga. All. Crosariol.

Arbitri: Luchi, Frosolini

Note: Tiri liberi Rieti 13/16, Avellino 15/20; tiri da 3 Rieti 11/31, Avellino 7/23.