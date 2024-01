Sputi a un guardalinee, cori discriminatori e minacce all'abitro costano 1500 euro di multa all'Amatrice Rieti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Mano pesante del giudice sportivo che ha inferto un'ammenda di 1500 euro all'Amatrice Rieti «perchè propri sostenitori, in campo avverso - si legge nel comunicato ufficiale -,nel corso della gara, ed in più occasioni ripetutamente rivolgevano cori gravemente ingiuriosi e minacciosi nei confronti dell'arbitro ed in particolare di un assistente arbitrale, il quale veniva anche attinto in diverse occasioni in più parti del corpo da sputi. Gli stessi sostenitori, inoltre, intonavano cori di discriminazione territoriale nonché cori di razza e contro le Forze dell'Ordine. Accendevano altresì fumogeni che causavano ridotta visibilità. Sanzione così determinata a seguito di recidività per fatti della stessa natura compiuti nel corso della corrente stagione sportiva».