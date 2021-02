RIETI - Nasce “Montopoli che gusto”, ristoratori uniti nel nome del gusto e dell’accoglienza e per coinvolgere nella passione i buongustai con idee e proposte e piatti tipici locali. Il 4 febbraio scorso è stata creata anche la pagina facebook ufficiale di “Montopoli che gusto”, nella quale i vari ristoratori propongono ricette e dispensano consigli e piatti, proponendo i sapori della Sabina. Una iniziativa ad esempio è stata quella del 5 febbraio scorso quando ricorreva l’ottava Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nella quale è stato suggerito e consigliato dai ristoratori come riutilizzare e non sprecare il pane raffermo.

Tornando al 4 febbraio invece, va detto che si tratta di una data non casuale per Montopoli, dal momento che era proprio il 4 febbraio del 1055 quando il nome “Montopoli” compare per la prima volta nei documenti dell’abbazia di Farfa. Il 4 febbraio 1055, è la data in cui si fa risalire l’”incastellamento” del castello di “Mons Opperis”, letteralmente monte dell’operosità, del lavoro, dell’impresa, dell’azione.

L’obiettivo. «A Montopoli di Sabina – spiegano i fautori della nascita di Montopoli che gusto - noi col Comune, la Pro loco e con le nostre attività di ristorazione, settore particolarmente colpito dalla crisi in atto, abbiamo voluto omaggiare per la prima volta questa importante giornata che rappresenta non solo la nostra origine ma anche il giusto monito per agire insieme domani, in nome del lavoro, della fatica e della cooperazione».

L’iniziativa. Ogni attività ha elaborato un piatto da dedicare a Montopoli e lo ha messo a disposizione per essere gustate da asporto o presso i propri locali per celebrare la ricorrenza. I ristoratori uniti davanti la crisi non si sono persi d’animo a Montopoli e non si siamo fermati, hanno lavorato si sono confrontati e all’occorrenza anche confortati guardando al futuro che li attende e per la prima volta lo hanno fatto insieme, in occasione del compleanno numero 966 di Montopoli di Sabina.

