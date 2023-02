Chef pontini nominati Ambasciatori del Gusto

Ambasciatori del Gusto è il titolo conferito dall'associazione Doc Italy per celebrare i talenti dell'enogastronomia italiana. Tra questi, alla premiazione in Campidoglio, c'erano anche gli apriliani Valerio Esposito, maestro gelatiere della gelateria Tonka e Marco Davi del bar Davi, Federico Visinoni della pizzeria Fermento e Giuseppe Verri dell'agriturismo Casale della Mandria di Lanuvio.

«Insieme a circa 200 tra chef, gelatieri, pizzaioli da tutta Italia, abbiamo ricevuto questo prestigioso incarico per l'impegno, la professionalità e la dedizione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro», hanno commentato sui social i premiati. Una riconferma che arriva per il terzo anno di fila e mette in luce la qualità e il talento del made in Italy, ma anche del made in Aprilia. «Questo premio rappresenta per noi e per tutta la città di Aprilia motivo di vanto e orgoglio», commenta Marco Davi, chef dello storico bar Davi, attività che quest'anno festeggia i 50 anni di apertura. Il titolo di Ambasciatore del Gusto nasce dieci anni fa per promuovere l'Italia nel mondo attraverso la cultura della cucina di qualità e la tutela del patrimonio enogastronomico e agroalimentare.

«Una commissione di chef ed esperti di altissimo livello, seleziona e premia le eccellenze italiane. Nel mio lavoro ho sempre ricercato la qualità della materia prima, comprando dai produttori locali, selezionando di persona i vini, le carni, il pesce e le verdure migliori. Il nostro è un lavoro di sacrificio, ma questi riconoscimenti ci danno lo stimolo per fare sempre meglio», racconta Davi. I talenti di Aprilia sono stati insigniti insieme a nomi altisonanti come Stefano Callegari inventore del celebre Trapizzino romano e lo chef stellato Giuseppe Di Iorio. «Ho ricevuto il titolo di Ambasciatore del Gusto per Bergamo», racconta Federico Visinoni, pizzaiolo della pizzeria Fermento che da diversi anni lavora sul territorio e tiene corsi in tutta Italia. «Sono orgoglioso di poter condividere questo titolo con altri professionisti: confrontarti con tali eccellenze ti permette di crescere e migliorarti sempre».