RIETI - Comuni e Pro loco di Mompeo e Castelnuovo di Farfa hanno organizzato, ieri, con la Riserva Tevere-Farfa, Italia Nostra Sabina, Legambiente e l’associazione Pedala piano una giornata ecologica per ripulire il fiume Farfa. Gli eventi calamitosi di fine maggio hanno comportato il rilascio di notevoli quantità di rifiuti che, in conseguenza alla piena del Farfa, si sono depositati sulle sue sponde.



Molti gli intervenuti, oltre le associazioni del territorio, alcuni volontari addirittura guadando il fiume si sono immersi nelle fredde acque, ripulendole dall’immondizia.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 5 AGOSTO © RIPRODUZIONE RISERVATA