Rieti, la Npc a caccia di un lungo: resta viva la pista che porta a Masciadri

Ultimo aggiornamento: 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - In attesa che la Npc ufficializzi la riconferma di Stefanelli, il club reatino resta in cerca di un lungo italiano da affiancare nel quintetto al centro titolare, che sarà sicuramente un americano. E così la società continua a sondare il mercato per Masciadri (1989) in uscita da Imola, dopo che i due obiettivi primari Chiarastella e Mobio sono ufficialmente sfumati: l'italo-argentino rimarrà ad Agrigento, mentre Mobio si è accasato ad Udine. Con l'innesto di Masciadri, che ha chiuso l'ultimo campionato con 9.8 punti di media e 5.5 rimbalzi a partita, la Npc si assicurerebbe un giocatore di assoluta validità per la serie A2, mentre come alternative si seguono De Laurentiis, lo scorso anno era a Tortona e Guariglia della Leonessa Brescia, già visto in seconda serie con le maglie di Reggio Calabria e Agrigento.Un nuovo derby laziale nella strada della Npc, infatti dalla prossima stagione ci sarà anche la Stella Azzurra Roma, che ha acquistato il titolo di Roseto: il coach sarà D'Arcangeli, tra i primi volti nuovi potrebbe esserci il play Cipolla, in arrivo con la formula del prestito da Reggio Emilia. Sempre nel girone Ovest, Latina conferma Benetti e Raucci, mentre in entrata potrebbe esserci l'ex Imola Baldasso, mentre per Treviglio c'è invece il ritorno di Mitja Nikolic. Ad Est, tra le operazioni più interessanti c'è il rinnovo di Candussi a Verona, mentre Piacenza fa spesa ad Ovest: presi Cesana da Casale e Massone da Biella, dalla quale si muove anche De Angeli, diretto invece ad Udine. Colpo di Ferrara, che si aggiudica A.J Pacher, lo scorso anno in forza a Treviglio, ma già protagonista con le maglie di Reggio Calabria e Siena.