Matteo Prandelli fuori dalla Conference League: l'ex Rieti, ora a La Fiorita, eliminto dal Birkirkara

Domenica 18 Luglio 2021, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 11:26

RIETI - Niente Europa Conference League per l'ex attaccante del Rieti Matteo Prandelli, che una volta lasciato il club amarantoceleste è stato tesserato da La Fiorita, società di San Marino vincitrice dell'ultimo campionato nazionale.

Nel preliminare di qualificazione alla terza competizione europea, introdotta quest'anno dalla Uefa (per l'Italia parteciperà la Roma di Josè Mourinho), la formazione guidata dal tecnico Nicola Berardi è stata eliminata dai maltesi del Birkirkara, che hanno capitalizzato l'1-0 dell'andata maturato sull'isola, pareggiando 1-1 a Castello di Montegiardino. Sotto di un gol dopo 53' (rete di Montebello), il La Fiorita ha ristabilito gli equilibri grazie all'autorete di Yannick (56'), ma poi non ha avuto la forza per realizzare il gol che avrebbe portato la sfida ai supplementari, non essendoci più in vigore la regola del gol in trasferta con valenza doppia.

Per Prandelli, rimasto in campo per l'intera durata della gara, un paio di occasioni per trovare la rete, ma dinanzi a sé un insuperabile Fernandes, bravo a neutralizzare le sue conclusioni.