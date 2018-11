RIETI – Nella giornata di martedì 13 novembre, dalle 18 alle 20, nella Sala Convegni del Coni di Rieti, in via Fundania 36 (4° piano, torre C, centro commerciale Perseo), si terrà il workshop tecnico “Il Format CFT – I pilastri, l’allenamento e la conduzione”. L’ iniziativa, prevista nell’ambito delle attività del Centro Federale Territoriale di Rieti - Cantalice, verrà condotta dal responsabile tecnico del Centro Territoriale Federale in collaborazione con tutto lo staff.



Nel corso dell'incontro, interverranno i seguenti relatori: Alex Taribello (responsabile tecnico), Christian Colantoni (allenatore Under 13), Rosalinda Conti (allenatrice Under 15 F), Mario Nobili (allenatore Under 14), Erica Miluzzi (preparatore atletico), Andrea Quirini (preparatore dei portieri).