Il 30 maggio nuovo workshop del Centro Federale Territoriale sulla tutela dei minori

RIETI - "Tutela minori: facciamo gioco di squadra". È questo il titolo del workshop multidisciplinare organizzato dal Centro Federale Territoriale (CFT) Rieti-Cantalice per il pomeriggio di lunedì 30 maggio. L'evento si svolgerà presso l'impianto sportivo di via Andrea Costa a Cantalice, con un primo turno previsto per le 16 e una replica in programma per le 17:30. In entrambi i momenti, interverrà Manuel Fusacchia, responsabile tecnico del Centro Federale, coadiuvato dai colleghi Martina Di Marco, psicologa, Francesco Spognardi, responsabile organizzativo, e dall'intero staff tecnico.

L'iniziativa, facente parte delle attività appartenenti all'area "Sport & Valori", affronterà una tematica di grande attualità, sulla quale si continua ad avvertire la necessità di riflettere e soprattutto intervenire. «Un workshop importante - dichiara Francesco Spognardi - che rappresenta una preziosa opportunità di formazione per tecnici, dirigenti e genitori. Abbiamo organizzato con cura questo evento, per il quale ci auguriamo una buona partecipazione di pubblico».