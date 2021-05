Nuovo workshop del Centro Federale Territoriale sul rapporto genitori-figli

RIETI – Nuovo workshop nell’ambito delle attività del Centro Federale Territoriale di Rieti – Cantalice. Giovedì 3 giugno, alle 18:30, in modalità online sulla piattaforma Google Meet, sarà la volta di “L’alleanza educativa – come costruire una buona relazione genitori/figli”, condotto dalla dottoressa Martina Di Marco del Centro Federale Territoriale in collaborazione con tutto il suo staff.

Per partecipare all’evento, è sufficiente sul link https://meet.google.com/cxx-myju-vwt oppure aprire Google Meet e inserire il codice cxx - myju – vwt.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere di una tematica delicata e quanto mai importante e offrirà la possibilità a tutti i partecipanti di confrontarsi in maniera diretta con professionisti del settore.

Per maggiori informazioni, è possibile scrivere una mail a cft.cantalice@gmail.com.

