Maltempo, la pioggia continua a cadere e la Piana è allagata

RIETI - L'allerta meteo di queste ore oltre a provocare frane, smottamenti, innalzamenti del livello delle acque e danni da acqua ha causato vasti allagamenti lungo l'area della Piana Reatina e le aree agricole, campi e coltivi in corrispondenza del corso del fiume Velino che, una volta esondato, ha completamente invaso le aree circostanti.

In particolare, situazioni di massima allerta si registrano nella zona dell'azienda agricola Valle Santa e in via Settecamini dove la coltredi acqua ha superato i 30 centimerri.

