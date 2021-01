RIETI - Allerta massima su più fronti in questa domenica di fine gennaio per la quale la Protezione civile aveva già diramato l’allerta arancione.

L’acqua che continua a scendere da giorni ha fatto salire sopra il livello di guardia tutti i percorsi d’acqua come anche i laghi tanto che l’ente di gestione della diga del Turano aveva già da sabato deciso di intervenire. Intorno a mezzogiorno lo sbarramento è stato aperto dando vita a una spettacolare cascata che ha permesso lo svuotamento parziale del bacino e il ritorno ai livelli di guardia. Una manovra preannunciata e programmata ma a seguito della quale a valle si sono registrati straripamenti in più zone e la fuoriuscita di acqua in monti canali della Piana, dove le strade di campagna risultano sommerse. Per tutto il giorno la situazione è stata monitorata dai volontari della Protezione civile. A Collevecchio la zona più attenzionata è stata come sempre quella intorno al fiume Aia il cui ulteriore innalzamento di livello potrebbe far decidere per una chiusura della strada per la frazione di Poggio Sommavilla dove, intanto, la pioggia penetrata nel terreno ha fatto distaccare una frana proprio sotto il parcheggio del cimitero. Per ora le abitazioni sottostanti non risultano a rischio.

