Lutto nella giustizia sabina, è scomparso lo storico cancelliere Felice Occhietti

RIETI - Lutto nel mondo della giustizia reatina per la morte di Felice Occhietti, storico cancelliere del giudice di pace dove aveva trascorso buona parte della sua vita lavorativa, iniziata prima come vigile urbano di Poggio Bustone, per poi essere distaccato al ministero della Giustizia. Occhetti era ricoverato da alcuni giorni all''ospedale de Lellis dopo che le sue condizioni di salute si erano fatte più serie, fino all'aggravamento che ne ha causato il decesso la notte scorsa.

La notizia della sua scomparsa è stata data questa mattina durante un'udienza, dal giudice di pace di Rieti e Poggio Mirteto Nicola Perrone, e immediatamente è rimbalzata in tutti gli ambienti giudiziari suscitando commozione nei tanti avvocati e funzionari che l'avevano conosciuto. Cancelliere nella sede di Rocca Sinibalda, Felice Occhietti, 69 anni, si era poi trasferito nell'ufficio di Rieti ospitato in via deri Salici, diventando prezioso e apprezzato collaboratore di diversi giudici di pace con il coordinatore Farchioni, fino al pensionamento, avvenuto prima dell'emergenza pandemica.