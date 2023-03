Si è spento Monsignor Elio Ferrari, cancelliere emerito della Diocesi di Frosinone

È morto all’alba di oggi nella sua abitazione nel centro storico di Frosinone, Monsignor Elio Ferrari, Cancellerie Emerito della Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino. La notizia ha raggiunto il paese d’origine di Mons. Ferrari, Vallecorsa, alle prime ore del giorno e in tantissimi hanno voluto esprimere cordoglio e commozione ai familiari, in particolare i fratelli Pio, Angelo Giovanni ed Ezio. Il religioso ha raggiunto la Casa del Padre all’età di 95 anni: una lunga vita dedicata al sacerdozio e in gran parte dedicata all’insegnamento teologico. Aveva guidato l’Istituto di scienze religiose ‘Leone XIII’ avviando tanti dei docenti che oggi insegnano nelle scuole di ogni ordine e grado della Diocesi. Un incarico di direzione condiviso insieme alla segretaria Suor Serafina Mancinetti morta all’età di 103 anni lo scorso sabato nella sede dell’Istituto Beata Maria De Mattias, di Frosinone.

Le esequie di Mons. Elio Ferrari saranno celebrate dal vescovo della Diocesi di Frosinone Veroli Ferentino, Mons. Ambrogio Spreafico, domani martedì 14 marzo alle 16 nella Chiesa Matrice di San Martino, a Vallecorsa.