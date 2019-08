Denunciato ladro seriale di rame

RIETI - Si era reso protagonista di due furti di rame, asportando grondaie qualche settimana fa, prima in un ristorante e poi in una abitazione privata a Farfa. Una sorta di ladro seriale di “oro rosso”.



Per l’uomo - G. F. le sue iniziali - un pregiudicato 40enne di Canneto già noto alle forze dell’ordine è scattata la denuncia in stato di libertà dopo accurate ed approfondite indagini condotte da parte dei carabinieri di Fara in Sabina.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DI RIETI DE IL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 18 AGOSTO © RIPRODUZIONE RISERVATA