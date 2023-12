Ruba abiti nel negozio e li indossa per passeggiare in centro: scoperto e denunciato

Ruba abiti in un negozio e il giorno dopo li indossa per una passeggiata in centro, a Pescara. Ma non aveva fatto i conti con la memoria degli agenti di pattuglia che erano intervenuti per i rilievi all’interno del negozio derubato. I capi erano di buona marca, facili da notare.

I poliziotti hanno deciso di fermare l’uomo per un controllo, scoprendo che andava anche in giro senza documenti. In attesa di fare accertamenti sulla sua identità gli hanno chiesto chiarimenti sulla provenienza degli abiti che indossava. Lui ha iniziato ad arrampicarsi sugli specchi, tirando fuori giustificazioni contraddittorie e vaghe che hanno spinto ancora di più i poliziotti ad effettuare altri approfondimenti. Che un risultato intanto lo hanno dato: gli abiti erano nuovi e della medesima marca di quelli rubati. Ora si stanno verificando anche altre circostanze che potrebbero collegarlo al furto.