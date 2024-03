Pappagallo star di Tik Tok rubato e trovato a casa di un 70enne di Fondi

Una storia singolare quella di Venerdì, giovane pappagallo Amazzone “Fronte Gialla”, fedele mascotte del distributore Fiamma 2000 di Roccasecca, che giovedì mattina era stato portato via scatenando il panico dei proprietari e degli abitanti della zona. L’autore del furto, un 70enne di Fondi, proprietario di un negozio di animali, lo ha adescato con astuzia, portandolo via in macchina nascosto sotto un giubbotto.

Fortunatamente la fuga del ladro è durata poco: i carabinieri di Priverno, a seguito della denuncia sporta dai proprietari della pompa di benzina, hanno avviato le ricerche. Il pappagallo dalle sfumature gialle, ritrovato all’interno dell’abitazione dell’uomo di Fondi è stato riportato sano e salvo dai suoi proprietari, scatenando un’ondata di emozioni. «È stata un’impresa ardua, ma i carabinieri sono stati straordinari. Ci hanno restituito Venerdì, e adesso è di nuovo tra noi, in piena forma», ha raccontato con commozione la proprietaria del distributore. «Stiamo riflettendo sull’opportunità di ritirare l’accusa nei confronti dell’uomo coinvolto nel rapimento di Venerdì», ha detto la donna.



LA STORIA

«L’importante che ora sia qui con noi», ha sottolineato con riconoscenza. «Venerdì è un’icona delle nostre zone, amato da tutti, e sono profondamente grata per il sostegno e l’affetto che abbiamo ricevuto da così tante persone che ci sono state vicine nei momenti bui in cui temevamo di averlo perso per sempre». «Un plauso va all’associazione Italia a 4 zampe di Priverno, che ha dato un contributo inestimabile durante le ricerche di Venerdì», ha aggiunto la titolare. «Il loro aiuto è stato fondamentale per il felice epilogo di questa brutta vicenda».

La vicenda di Venerdì ha emozionato non solo la comunità di Roccasecca, ma migliaia di persone, il pappagallo infatti grazie ai suoi profili social con migliaia di follower ha conquistato il cuore in tanti amanti degli animali.