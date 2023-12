Giovedì 21 Dicembre 2023, 08:16

FOLIGNO - Tentato furto ai danni del Forno Pizzoni, zona ospedale vecchio: denunciato il presunto autore dei fatti si cerca un complice. È la sintesi di quanto è accaduto nelle scorse ore in centro storico. Il primo intervento è stato condotto in porto, stando a quanto apprende Il Mesaggero, da una pattuglia della polizia locale in servizio di controllo del territorio. La zona è stata raggiunta anche da personale del commissariato di via Garibaldi. Il presunto autore del tentato furto sarebbe stato notato, pare in compagnia di una seconda persona al momento uccel di bosco, mentre tentava, in qualche modo, di violare l’attività. L’immediato intervento degli agenti del Comando della Polizia Locale ha messo in fuga i due sospettati. Uno è stato fermato e quindi, dopo le previste procedure di identificazione, gli sono state sollevate le contestazioni riassunte nella denuncia a piede libero per l’ipotesi di reato di tentato furto. Si tratterebbe di un soggetto italiano, ma è tutto ancora da confermare. Le indagini in corso puntato a chiarire i motivi della presenza dell’uomo, e dell’altra persona che pare fosse in sua compagnia, in quella specifica zona della città. Si vuole anche capire se possa esserci o meno legami tra i fatti delle scorse ore ed altri furti registrati tanto in centro che in periferia. Indagini, intanto, sono in corso da parte di polizia e carabinieri in relazioni a furti di denaro commessi in danno di distributori automatici di bevande e merendine. Ad esser stati violati, nei giorni scorsi, sono stati quelli presenti tanto su pubblica via che all’interno di due istituti superiori cittadini. E nella notte tra martedì e ieri, il furto s’è ripetuto ai danni dei distributori automatici della sede distaccata del “Marconi” in via Cairoli. Il Commissariato di via Garibaldi, intanto, ha intensificato i controlli straordinari del territori con l’obiettivo di prevenire innanzitutto il fenomeno dei furti in abitazione e i reati predatori. Il servizio ha visto impiegate le volanti del Commissariato di Foligno, coadiuvate dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alla città. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, sono stati effettuati numerosi controlli – anche appiedati - delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica. I controlli hanno interessato anche gli esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa, e quelle relative al divieto di somministrazione di alcol a minori. Nel corso delle attività di prevenzione gli agenti hanno identificato 90 persone e sottoposto a verifica 60 veicoli.