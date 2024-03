Foligno, viaggia senza biglietto in autobus e aggredisce il controllore: 18enne denunciato dalla polizia

FOLIGNO - Resistenza a incaricato di pubblico servizio. È l’ipotesi di reato che è costata la denuncia a piede libero ad un 18enne marocchino. Il giovane ha, in sostanza, aggredito, spintonandolo, il controllore che stava verificando i biglietti di viaggio dei passeggeri che utilizzano i bus della tratta urbana cittadina. Il 18enne era senza biglietto e quando il controllore l’ha scoperto s’è anche rifiutato di fornire le sue generalità. Nello specifico, mentre era impegnato nei servizi di controllo dei titoli di viaggio dei passeggeri sulla tratta urbana di Foligno, l’addetto dell’azienda di trasporto è stato aggredito dal 18enne che, privo del titolo di viaggio, si è rifiutato di fornire le generalità.

Il controllore, a quel punto, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 provocando la reazione del giovane che, andato in escandescenza, l’ha spintonato tentando di guadagnarsi la fuga. La zona è stata tempestivamente raggiunta dai polizia del Commissariato di via Garibaldi, guidato dal vicequestore Adriano Felici. Gli agenti hanno individuato il 28enne e dopo averlo condotto negli uffici per l’identificazione, lo hanno denunciato per resistenza a incaricato di pubblico servizio.