Martedì 29 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Ancora furti in ordine sparso sia in città che in provincia, con i ladri che approfittano delle temporanee assenze da casa per le ferie estive dei proprietari oppure di una giornata intera in cui l’abitazione rimane incustodita. Tre colpi in poche ore, di cui due a segno e uno no.

Gli episodi. In via Paolessi, nel quartiere di Regina Pacis, a Rieti, un appartamento è stato visitato dai ladri che hanno rovistato in armadi e cassetti a caccia di contanti e preziosi. Un tentato furto si è registrato anche nel quartiere di Villa Reatina. A Corvaro di Borgorose, poi, ignoti sono entrati in un appartamento privato, forzando la serratura per poi portare via oggetti, anche di poco valore.

Le forze dell’ordine - carabinieri e polizia, che hanno accolto le denunce delle vittime dei furti - li definiscono “furti da pollaio o della necessità”, a indicare che non si tratta di contesti legati a criminalità organizzata o gang specializzate in colpi in appartamenti ma, piuttosto, a situazioni legate a episodi estemporanei. A testimoniarlo lo sono anche gli oggetti sottratti, spesso di basso valore come caschi, computer, orologi privi di reale valore o argenteria. Episodi che, nei mesi scorsi, avevano allarmato e creato una certa apprensione sociale per via di alcune settimane di fuoco in cui si era susseguita una lunga sequela di furti in particolare in città ai danni di esercizi e attività commerciali.

Una lunga scia poi terminata grazie al potenziamento di controllo e vigilanza delle forze dell’ordine, con veri e propri tour de force. Per il resto, ora, si è di fatto tornati a una situazione di normalità, dove comunque i furti in appartamento rimangono un fenomeno fisiologico, in cui il capoluogo sabino si attesta tra le città meno colpite, in relazione ai furti in abitazione.

Le indicazioni. Da parte delle forze dell’ordine, si ribadiscono le raccomandazioni: installare impianti di allarme, se in casa si detengono effetti personali di valore, non postare sui social foto e immagini di quando si è in vacanza, chiedere a parenti o vicini di svuotare la cassetta della posta, così da sembrare che in casa sia presente qualcuno, curare il giardino prima di partire per le ferie, in maniera tale da dissimulare la presenza di qualcuno o custodire in maniera sicura oggetti di valore. Ma, prima di tutto, rimane comunque fondamentale segnalare sempre situazioni o persone ritenute sospette, così da poter richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine per poter intervenire in maniera tempestiva.