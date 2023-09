Infrangono il vetro e le rubano dall'auto denaro e documenti

RIETI - Quando furti e truffe vengono commessi nelle aree colpite dal sisma sono episodi doppiamente odiosi e sciagurati. Ignoti non hanno esitato ad infrangere il vetro di un'autovettura in sosta presso un ristorante in località Conche di Amatrice da cui hanno portato via delle borse presenti all"interno dei veicolo con un danno non solo economico in quanto nei borsoni erano anche custoditi portafogli con documenti personali e tessere varie.

È quanto denunciato nei giorni scorsi da una donna che aveva parcheggiato il proprio mezzo in un'area di sosta in prossimità di un ristorante sulle sponde del lago Scandarello. Quando è uscita dal locale ed ha raggiunto il parcheggio ha ritrovato il vetro anteriore dell propria auto infranto e le borse all'interno sparite con tutti gli effetti personali contenuti tra cui portafogli e documenti vari, nonché alcuni oggetti che si trovavano nel veicolo. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha effettuato i rilievi sul mezzo. Dei ladri nessuna traccia.