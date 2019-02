IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, MARTEDI' 26 FEBBRAIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora furti in appartamento e uno sventato dalle grida di aiuto di una donna. Dopo il triplice colpo in una unità trifamiliare in via Salaria per L’Aquila, con tre appartamenti svaligiati dai ladri, Piazza Tevere torna nel mirino dei malviventi di turno pronti al blitz nel solito orario: poco dopo il tramonto, tra le 19 e le 20.In via Ticino, in un piccolo condominio su due livelli, i ladri hanno raggiunto il balcone del secondo piano, arrampicandosi con destrezza lungo la tubazione esterna per il deflusso delle acque, riuscendo anche a superare, con indubbie doti atletiche, anche un breve tratto piuttosto inclinato che segue l’andamento della parete muraria.Come raccomandato dal questore Antonio Mannoni mai lasciare in casa contanti e preziosi, segnalare alle forze dell’ordine situazioni e persone sospette, chiudere la porta con le mandate e munirsi, dove possibile, di allarmi e grate alle finestre.