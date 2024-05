Sfondano la vetrata del bar per rubare, identificati grazie alla videosorveglianza

Hanno sfondato la vetrata del bar cercando di rubare la cassa ma sono stati identificati e denunciati. Hanno 24 e 21 anni i due giovani che nella notte tra sabato e domenica hanno tentato il furto ai danni di un’attività commerciale situata all’inizio di via Toscanini. Poco dopo le due, i malviventi hanno infranto uno dei vetri del bar con l’obiettivo di penetrare all’interno e portare via il denaro contante presente nel registratore di cassa. Ma il loro tentativo non è andato a buon fine e sono stati costretti a darsela a gambe. Nel frattempo, alcuni minuti dopo, è sopraggiunto il gestore dell’attività commerciale di via Toscanini, avvisato dall’allarme di quello che era da poco accaduto. Il titolare del bar ha quindi preso visione del danno subito e ha immediatamente contattato i carabinieri del vicino reparto territoriale di via Tiberio. I militari, al comando del Tenente Colonnello Paolo Guida, sono arrivati dopo pochi istanti e hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti all’esterno del locale. E proprio grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli uomini dell’Arma sono riusciti a identificare gli autori del tentato furto. Si tratta di due giovani residenti ad Aprilia di appena 24 e 21 anni. Due giovanissimi del posto. I carabinieri, dopo averli identificati, li hanno raggiunti e portati in caserma.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto.

Non un weekend facile quello per le forze dell’ordine di Aprilia alle prese sia con questo mancato colpo sia con l’aggressione e la successiva rissa scatenatasi in un pub situato sempre in via Toscanini, distante alcune decine di metri dal bar finito nel mirino dei due giovani ladri. In quel caso, ad agire era stato un ragazzo di poco meno di trent’anni. Era seduto ad un tavolino all’esterno quando, forse per uno sguardo di troppo, si è alzato e ha preso a pugni il cameriere. Tanti i ragazzi presenti in quel momento. Alcuni hanno cercato di placare l’aggressore mettendosi in mezzo e ne è nata una rissa. Un giovane è stato colpito al volto. Colpito anche il titolare del locale che, dopo aver sentito urla e fracasso è uscito per capire cosa stesse accadendo. L’uomo ha cercato quindi di fare da paciere e di tranquillizzare gli animi ma è stato a sua volta spintonato violentemente a terra. Sono stati allertati i carabinieri del reparto territoriale di via Tiberio ma quando i militari sono arrivati davanti al locale l’aggressore, in compagnia di altre persone, aveva già fatto perdere le tracce da un pezzo.