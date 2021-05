La Kienergia trova Biella ai playout: piemontesi col fattore campo a favore. Domenica gara 1 in trasferta

RIETI - La Kienergia Rieti trova Biella sulla strada per restare in serie A2. Saranno i piemontesi gli avversari della serie al meglio delle 5 partite che si aprirà domenica prossima. Per sapere il nome dell'avversario della squadra di coach Alessandro Rossi è stato necessario attendere l'esito della sfida tra Bergamo e la Stella Azzurra: l'ultima partita del girone nero ha visto vittoriosi i bergamaschi per 93-87 dopo un tempo supplementare.

Un finale che ha portato ad una composizione di classifica con 3 squadre a 4 punti ma, in virtù della classifica avulsa, Biella arriva prima e sfiderà Rieti, Stella Azzurra chiude seconda e se la vedrà con San Severo, mentre Bergamo retrocede direttamente in B. Come detto si comincerà a giocare domenica in Piemonte, visto che Biella avrà dalla sua il fatore campo. Gara due è prevista sempre fuori casa probabilmente mercoledì 26 maggio, mentre venerdì 28 ci si sposterà a Rieti per gara 3. Eventuale gara 4 ancora al PalaSojourner domenica 30, mentre l'eventuale e decisiva gara 5 ci potrebbe essere il 2 giugno a Biella.

La Kienergia dovrebbe affrontare la serie con un'arma in più: domani mattina sarà tesserato l'americano Jeremiah Wilson, che ha chiuso la stagione in serie A con Brescia e che in passato ha giocato anche a Cantù e Imola.

