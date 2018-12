UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nella decima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B), continua il periodo negativo per le due reatine ora nella parte più bassa della classifica: l’Alba Sant’Elia perde in trasferta, mentre la Valle del Tevere non si presenta in campo. Nell’ottava giornata del campionato Under 19 provinciale, invece, successo importante per 4 Strade che, approfittando delle sconfitte di Poggio Mirteto e Real Monterotondo, raggiunge quest’ultime in vetta.Ancora un risultato negativo per l’Alba Sant’Elia (6 punti e penultima), in questo caso sconfitta in casa del Real Tuscolano (22) per 2-0. Danilo Renzi, tecnico Alba: «Abbiamo affrontato una squadra fisicamente ben strutturata, che, sin dall'inizio del campionato, occupa le prime posizioni del girone. Dopo aver subito l'uno a zero, su una nostra disattenzione difensiva, abbiamo reagito bene. L'arbitro ha sorvolato su un fallo da rigore a nostro favore e sul capovolgimento di fronte è arrivato il raddoppio dei padroni di casa. Già nel primo tempo, con due conclusioni pericolose, abbiamo tentato di riaprire la gara. Nel secondo tempo, siamo rientrati con maggiore determinazione. Rimasti in dieci, a seguito di un'espulsione molto discutibile, abbiamo tenuto aperto il match fino alla fine, sfiorando nuovamente il gol. Stiamo già lavorando in vista della prossima partita».Non scende in campo la Valle del Tevere (-1 punti) contro i padroni di casa del Grifone Gialloverde. Spiega il motivo il nuovo mister dei sabini, Lamberto Bianchi, che sostituisce Giorgio Brunacci: «Sette giocatori di Forano e dintorni non vengono più a giocare, quindi la mia rosa è composta da otto juniores. Al momento giochiamo solo le partite in casa, inserendo sette allievi quando non giocano in contemporanea con noi. Nel frattempo, la società sta chiaramente cercando nuovi ragazzi da inserire nel gruppo. Tutte le gare che non giochiamo comportano una nostra sconfitta a tavolino per 3-0, con una multa e una penalità che prevede una sottrazione di un punto in classifica».Castelnuovese – Licenza 2-2; Guidonia – Fiano Romano 2-1; Libertas Centocelle – Riano 4-0; Lupa Frascati – Tor Sapienza 1-1; Eretum Monterotondo – Polisportiva De Rossi 1-1. Riposo osservato dall’Atletico Torrenova.Polisportiva De Rossi 23; Tor Sapienza, Real Tuscolano 22; Eretum Monterotondo 20; Atletico Torrenova 19; Libertas Centocelle 17; Grifone Gialloverde 13; Fiano Romano 12; Licenza 11; Guidonia 10; Lupa Frascati 9; Riano 8; Castelnuovese 7; Alba Sant’Elia 6; Valle del Tevere -1. Città di Palombara si è ritirata ed è già retrocessa.Trova un successo importante il 4 Strade, che sale a 15 punti e raggiunge la vetta battendo 4-1 il Poggio Nativo. Per i padroni di casa, doppietta di Di Matteo e reti di Micheli e Roselli. L’unico gol degli ospiti è realizzato da Ferrillo su punizione. Fabio Appolloni, mister 4 Strade: «Partita perfetta. Partiamo col piglio giusto, andando subito in gol al 1' di gioco. Continuiamo la nostra gara e andiamo presto sul 2-0. Una disattenzione ci fa subire un gol su un'ottima punizione ed è quindi 2-1. Le nostre successive reti mettono in cassaforte il match, che si conclude con uno stupendo risultato. Nulla da rimproverare ai miei ragazzi, che hanno riportato un'ottima prestazione nonostante le numerose assenze. Sono sempre più fiero della mia squadra, che continua a crescere partita dopo partita e che non lascia mai nulla al caso. Commenta la gara, in maniera diversa, anche Alexandro Zossolo, tecnico Poggio Nativo: «Una partita scandalosa con arbitraggio pessimo».Vince tra le mura amiche il Cantalice, che trova i tre punti grazie ad un 5-0 ai danni della Maglianese. Decidono la doppietta di Valentini e i gol di Mei, Agostini e Yusupha.Cade, pur mantenendo la vetta, il Poggio Mirteto, sconfitto per 3-2 dall’Equicola. Per i vincitori, reti di Romani, D’Agostini e De Massimi, mentre agli avversari non bastano i gol di Nese e Ferrari, che, in seguito, finiscono entrambi al pronto soccorso, rispettivamente per un infortunio ed un malore fortunatamente non di importante entità. Renzo Fois, tecnico Poggio Mirteto: «Una giornata da dimenticare. Insieme alla sconfitta, si sono aggiunti l’infortunio di Nese alla caviglia e il malore di Ferrari. Per fortuna, tutto è stato meno peggio di come all'inizio avevamo temuto. Abbiamo avuto tanta preoccupazione. In questi casi, tutto il resto passa in secondo piano. L'importante è che i ragazzi stiano bene».Commenta il match anche Matteo Lancia, mister Equicola: «La voglia di riscatto, dopo un periodo avaro di risultati, era tanta e avere di fronte una squadra forte e attrezzata come quella di mister Fois ci ha dato un grande stimolo per far bene. Gara da parte nostra interpretata e approcciata benissimo. Nel primo tempo, il nostro è stato un monologo e infatti ad un certo punto eravamo sopra di 2 gol. Nella ripresa, era inevitabile il loro arrembaggio per cercare di recuperare e purtroppo per noi ci sono riusciti con gli unici due tiri della partita. Tuttavia, volevamo vincere il match per forza e, con una grande forza di nervi, siamo tornati in vantaggio e non abbiamo sofferto più, alzando il muro nell'ultimo quarto d'ora. Grande prova contro una squadra forte, ora vanno recuperati i punti purtroppo persi per strada. Un in bocca al lupo ai ragazzi di Poggio Mirteto che si sono infortunati ed anche a mister Fois, grande uomo di calcio e sport».Rialza la testa anche il Salto Cicolano, che trionfa 5-2 contro una Spes Poggio Fidoni (a cui non basta la doppietta di Capretto) ancora alla ricerca di un risultato positivo. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Abbiamo fatto, come al solito, una buona partita. Purtroppo abbiamo sprecato tre occasioni per andare in vantaggio e così, in seguito, siamo stati puniti come spesso ci succede. I ragazzi sono consapevoli del loro potenziale e ce la metteranno tutta per cercare di far bene nelle prossime gare. Sono convinto che non dobbiamo tanto lavorare sul nostro gioco, ma, piuttosto, sulla fase di finalizzazione, che necessita senza dubbio di un miglioramento».Finisce, poi, 3-1 per la Brictense (ora a 13 punti e a meno due dalla vetta) la gara contro il Real Monterotondo (a 15 punti insieme a Poggio Mirteto e 4 Strade).In questa giornata, turno di riposo osservato da Passo Corese e Selci.La classifica: Real Monterotondo, Poggio Mirteto, Quattro Strade 15; Brictense 13; Cantalice 11; Poggio Nativo 9; Passo Corese 8; Salto Cicolano, Equicola 7; Selci 6; Maglianese 2; Spes Poggio Fidoni 0. Si è ritirata Amatrice.