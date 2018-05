di Christian Diociaiuti

RIETI - Il Memorial Ciccaglioni è della Maglianese che vince la finale della tradizionale post season dedicata a Roberto Ciccaglioni (ex dirigente Figc scomparso nel 1999) contro il Poggio Fidoni all'ex Scia. Finale 5-1.Il Poggio Fidoni passa in vantaggio, ma per colpa di un blackout nei minuti finali del primo tempo, prima si fa raggiungere da una Maglianese mai doma e poi si fa sorpassare fino al 3 a 1 con cui si va all'intervallo. La Maglianese consolida il risultato nella ripresa, il portiere giallorosso para un rigore e il Poggio Fidoni chiude in dieci. Per la Maglianese si aprono le porte delle regionali tramite il ripescaggio, per il Poggio Fidoni (che ha chiuso il campionato al secondo posto) seconda finale persa in due stagioni. La finalissima è stata diretta dall'arbitro della sezione reatina dell'Aia, Jacopo Bertini, davanti ai vertici della Figc Reatina guidata da Fabrizio De Tommaso (che il 30 giugno vedrà scadere il suo mandato di delegato reatino) e i familiari di Ciccaglioni, oltre che al tifo delle due squadre.Serve attendere un quarto d'ora per vedere un'occasione interessante: ce l'ha la Maglianese con Marcheggiani e Castiglioni, su cui è bravo il portiere Gasparini a togliere il pallone dallo specchio. Alla vigilia della mezzora la prima, vera, chance del Poggio Fidoni frutta un gol. Tolomei su corner pesca Novelli che segna di testa. Gol con dedica per lo storico dirigente Dino Pitotti, in tribuna. La Maglianese reagisce al 35' su una punizione da destra, ma la conclusione è altissima. Quasi a primo tempo scaduto ecco che la Maglianese raggiunge il pareggio. In un contropiede, Francucci colpisce il palo e sulla ribattuta si avventa Castiglioni per il gol dell'1-1. Passano 2 minuti ed ecco il raddoppio e sorpasso della Maglianese, grazie a Negri che butta in rete una palla da sinistra. Sul duplice, occasionissima per il tris con Marcheggiani. Gol che arriva prima dell'intervallo ancora con Castiglioni che anticipa il portiere in area, alza la palla e poi ha tutto il tempo per aggiustarla in rete per il 3 a 1 con cui si va al riposo.La ripresa inizia come era finito il primo tempo. Punizione dal limite per Marcheggiani, para Gasparini e sulla ribattuta è proprio Marcheggiani a siglare un confortante 4-1 per i giallorossi. Al 13' Bertini annulla il gol del Poggio Fidoni di Emiliano Basilici, pescato in off-side dopo aver deviato in porta un tiro da dentro l'area. Il Poggio Fidoni spinto dall'orgoglio passato il quarto d'ora ci prova anche con un bel tiro di Danilo Renzi mandato in angolo dal portiere avversario, Cecchini. Estremo difensore che si esalta intorno al ventesimo su un calcio di rigore è sempre sullo stesso Renzi: palla rasoterra del numero 8 gialloverde e portiere che si stende alla sua sinistra bloccando la palla. A metà ripresa Poggio Fidoni in dieci: espulso Novelli dopo un fallo al limite dell'area. La gara si chiude con la doppietta personale di Negri, con un tiro a cui il portiere non sa opporsi pet il 5-1. Maglianese in festa.: Gasparini, Graziosi (1' st Simonetti), Coletti, Martini (1' st Rinaldi), Matteocci, A. Basilici (27' Perotti), E. Basilici, Renzi, Novelli, Tolomei, Iacobelli (40' st Fasciolo). All. Festuccia. A disp: Nobili, Carminati, Russo.: Cecchini (41' st Marciani), Del Vescovo, Palmioli, Negri, Francucci (37' st Palmari), Bonamici, Castiglioni (10' st Del Vescovo), Bongarzone (30' st Di Domenico), M.Marcheggiani (35' st Rufini), Giuliani, Mazzafoglia. All. Tascioni. A disp:Clementi, Bellerba.: Bertini di Rieti: 26' pt Novelli, 40' pt e 44' pt Castiglioni, 42' pt e 34' st Negri, 4' st Marcheggiani: al 21' Cecchini (M) para un rigore a Renzi (P); espulso al 23'st Novelli; ammonito Coletti.