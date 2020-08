RIETI - Sarà forse sottoposto nella giornata di oggi a una prima operazione chirurgica, il 63enne coordinatore provinciale di Forza Italia ed ex sindaco di Antrodoco, Sandro Grassi, per ridurre parte delle fratture riportate nell’incidente che, domenica sera, a bordo della sua moto in compagnia della moglie, lo ha visto coinvolto lungo la Salaria per Ascoli, all’altezza dell’incrocio per Accumoli, in un tratto della sede stradale interessata da un restringimento della carreggiata, mentre era di ritorno da Alba Adriatica.

Dopo il trasporto al Gemelli a bordo di un’eliambulanza, le condizioni sono apparse subito più gravi per Grassi, mentre la moglie potrebbe essere già dimessa in giornata. A Grassi, purtroppo, è andata peggio: rimasto sempre cosciente, l’ex primo cittadino di Antrodoco è stato giudicato fuori pericolo dai medici che hanno sciolto la prognosi, ma tra oggi e i prossimi giorni potrebbe essere costretto a dover affrontare due operazioni chirurgiche per ridurre i danni dell’incidente che gli ha causato diverse fratture in varie parti del corpo, dopo l’impatto con una macchina uscita dalla fila di auto che Grassi stava costeggiando a bordo della moto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA