Incidente sulla Salaria, gravi Sandro Grassi e la moglie. Lui è stato sindaco di Antrodoco ed è il coordinatore provinciale di Forza talia

Auto contro motocicletta lungo la Salaria per Ascoli all'altezza dell'incrocio per Accumoli lungo un tratto stradale sede di un restringimento della carreggiata.

In sella alla moto viaggiava il 63enne ex sindaco di Antrodoco e coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Grassi, che dietro aveva la moglie. I due si sono scontrati violentemente con una vettura condotta da una giovane donna dopo aver sbandato nel tentativo estremo di evitare l'impatto.

La coppia in sella alla moto è stata sbalzata a terra dopo aver urtato contro il veicolo riportando traumi e fratture in più parti del corpo. Per loro si è reso necessario il trasporto d'urgenza in eliambulanza presso il policlinico Gemelli di Roma.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco di Amatrice e di Posta ed equipaggi del 118 oltre a due eliambulanze Pegaso. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico veicolare.

