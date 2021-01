RIETI - Incidente stradale in pieno centro città a Rieti, in questi minuti, all'incrocio tra via Molino della Salce e via Pietro Boschi. A finire capovolta, lungo via Pietro Boschi, è stata un'auto scontratasi con un altro mezzo rimasto invece al centro dell'incrocio. Sul posto, i vigili del fuoco.

