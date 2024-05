Un grande incidente è avvenuto questa sera in contrada Cerreto a Miglianico, in provincia di Chieti. Secondo le prime indagini, due auto si sono scontrate per cause da accertare. Sul posto il 118 con tre ambulanze, i vigili del fuoco di Chieti, la protezione civile di Miglianico. Tra i cinque feriti anche una mamma con il bambino

