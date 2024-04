Il Tor Lupara rinuncia, il Fc Rieti vince a tavolino e sale a +6

RIETI - Il Fc Rieti batte il Tor Lupara già di giovedì. E' emerso nelle ultime ore quando, con una nota ufficiale la Federazione ha comuniciato al club amarantoceleste la rinuncia del Tor Lupara a disputare l'incontro originariamente in programma domenica 21 aprile alle 15 allo stadio "Manlio Scopigno".

Di fatto, il Rieti otterrà il 3-0 a tavolino in proprio favore e potrà aggiungere tre punti agli attuali 63, portandosi così a +6 dal Monterotondo che domenica riposerà. Ora, con sole due gare rimaste da giocare da qui alla fine, al Rieti basterà un punto tra Valle del Peschiera (28 aprile) e Poggio Mirteto (5 maggio) per brindare alla matematica promozione in Eccellenza o una non vittoria del Monterotondo tra Sanpolese e Riano.