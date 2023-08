Il Fc Rieti batte un doppio colpo: arrivano Fiorucci e Politanò, lo scorso anno al Fiano Romano

RIETI - Doppio colpo di mercato del Rieti, che si assicura le prestazioni sportive della mezz'ala Luca Fiorucci e il difensoere centrale Andrea Politanò, lo scorso anno al Fiano Romano in Eccellenza.

I profili

Fiorucci, 33 anni, è una mezzala duttile tatticamente, che sotto l'aspetto calcistico è nato nel settore giovanile del Monterotondo Scalo, per poi restare nell'hinterland eretino dove ha giocato sia col Città di Monterotondo in D a 17 anni, che con il Real Monterotondo Scalo in Eccellenza. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Fiano Romano e ora ha scelto Rieti, che da avversario ha già affrontato più volte.

Politanò, 31 anni, difensore centrale di una difesa a quattro e intermedio di sinistra su una linea da tre, muove i suoi primi passi da calciatore a Monterotondo dove vince anche una Coppa Italia di Eccellenza. Per lui anche un'importante esperienza alla Favl Cimini dove per due volte di fila arriva terzo sempre in Eccellenza, poi lo scorso anno l'esperienza di Fiano Romano che purtroppo si è conclusa con la retrocessione in Promozione.

Le dichiarazioni

«Alla chiamata della società, che ha manifestato interesse nei miei confronti - dichiara Fiorucci - non ho potuto dire di no.

Rieti è una piazza ambita e poter avere l'opportunità di giocare in uno stadio come il 'Manlio Scopigno' non capita tutti i giorni. Sono pronto per questa nuova avventura, ma soprattutto sono consapevole delle ambizioni del club che punta a un campionato di vertice».

«Non capita tutti i giorni di essere chiamati in una piazza come Rieti - dichiara Politanò - così come non capita tutti i giorni trovare una piazza come Rieti in Promozione. E quando la squadra che rappresenta un capoluogo di provincia chiama, non puoi che rispondere 'presente'. Mi attrae il progetto, c'è voglia di puntare subito in alto e non restare solo tra le partecipanti. Questo aspetto è stimolante e non vedo l'ora di iniziare».