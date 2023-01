Il Ponte, bilancio di metà mandato: nominato portavoce e pronte nuove iniziative sul territorio

RIETI - Bilancio di metà mandato per il gruppo Il Ponte che siede sui banchi di minoranza di Fara Sabina. «Giunti a metà consiliatura – spiegano Daniela Simonetti e i suoi - sentiamo il dovere di fare qualche bilancio sul lavoro svolto e su quello ancora che abbiamo il compito di svolgere. Consapevoli che da qui ai prossimi due anni e mezzo dovremmo affrontare una nuova fase di costruzione politica e amministrativa, continueremo a profondere il nostro impegno sia livello politico e territoriale. Ribadiamo che questo impegno è volto a portare in Consiglio comunale proposte per lo sviluppo del nostro comune, istanze dei nostri cittadini e a segnalare le varie criticità che rileviamo sul nostro territorio come da mandato ricevuto dai cittadini che ci hanno accordato la loro preferenza e come appartiene ad una forza politica di minoranza».

Il giro di boa coincide con l’organizzazione di nuove iniziative sul territorio e all’interno de Consiglio comunale dove verranno portate le istanze raccolte tra la cittadinanza, ma anche con la nomina della figura del portavoce individuato in Nicoletta Giuli.

A breve, infine, ci saranno le elezioni regionali e pur ribadendo la propria connotazione civica, Il Ponte non rinnega la provenienza e la storia politica dei suoi componenti. «Le elezioni regionali alle porte del 12 e 13 febbraio 2023 – spiegano - ci pongono di fronte alla responsabilità di una scelta chiara, trasparente e coerente. Ribadiamo la nostra civicità, non dimenticando però le nostre storie personali che tendenzialmente sono situate nell’alveo del centrosinistra, cosa questa che ci porta ad appoggiare il candidato Alessio D’Amato lasciando liberi i nostri simpatizzanti di esprimere i nomi che preferiscono sulle liste a sostegno del candidato presidente D’Amato».