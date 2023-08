RIETI - Il Canto Gregoriano di scena domani a Fara in Sabina. Giornata clou e ricca di eventi quella di domani in onore di Santa Chiara d’Assisi presso il Monastero delle Clarisse eremite di Fara in Sabina dove si celebra il Triduo in onore della Santa.

Il programma

Dopo le Lodi mattutine alle 10.30 c’è la visita guidata del Monastero e al suggestivo Museo del Silenzio. Alle 12 il convegno La Storia nella storia di Fara a cura di Alberto Amici. Alle 13 l’inaugurazione della Ruota del Parlatorio restaurata a cura delle Comitive di Fara in Sabina degli anni ’60 e ‘70. Dopo il pranzo in monastero, i vespri pomeridiani e la cena un evento unico e alquanto raro come il concerto di Canto Gregoriano eseguito dalla corale In Simplicitate diretto da don Enzo Cherchi, un cultore ed un maestro dell’antico Canto Gregoriano e fondatore della corale che delizierà il pubblico domani sera nel concerto che inizia alle 21.30.