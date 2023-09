Fara in Sabina, carabinieri forestale al festival della famiglia con l’“arma” dell’educazione ambientale

RIETI - Quello dell’educazione ambientale è uno dei compiti istituzionali più importanti svolti dall’Arma Forestale, per tutelare l’Ambiente attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e la costruzione di una nuova cultura della “legalità ambientale”.

I Carabinieri del Gruppo Forestale di Rieti hanno accolto con favore l’invito a partecipare alla terza edizione del “Festival della Famiglia”, organizzato dal Comune di Fara in Sabina, il cui tema conduttore sarà quest’anno dedicato alla tutela dell’Ambiente.

L’evento si svolgerà il 24 settembre p.v., nella frazione di Passo Corese, e vedrà, tra l’altro, la presenza di uno stand espositivo, dove militari della specialità Forestale dell’Arma illustreranno, anche al giovane pubblico che interverrà, l’attività svolta in difesa del patrimonio agro-forestale, della fauna e degli ecosistemi.

Sarà inoltre possibile assistere ad una dimostrazione d’intervento da parte di Asia, splendido esemplare di Pastore belga malinois, che assieme al suo conduttore compone l’Unità Cinofila Antiveleno di Rieti, impiegata nella prevenzione e repressione dei reati di avvelenamento della fauna selvatica e domestica.

Il perseguimento dei reati ambientali, attività che vede impegnata in prima linea la specialità Forestale dell’Arma, non può prescindere dal coinvolgimento di Enti locali, delle famiglie, della società civile, degli istituti scolastici e universitari, ma soprattutto dall’educazione delle nuove generazioni al rispetto del nostro territorio e delle risorse naturali in esso presenti, contribuendo alla diffusione di una “consapevolezza ambientale”.