Il Maestro Emanuele Stracchi torna domenica alla Carnegie Hall di New York: «Onorato»

RIETI - Grande gioia e soddisfazione per il pianista e compositore sabino Emanuele Stracchi che, domenica 12 febbraio, per la seconda volta in carriera dopo dicembre 2021, suonerà nella prestigiosa Carnegie Hall di New York. L'evento si svolgerà alle 14 (ora di NY) in occasione del concerto di premiazione del Concorso Musicale “NY Global Music Competition”, per il quale il Maestro ha vinto il primo premio della categoria di Composizione.

La partitura vincitrice che Stracchi andrà ad eseguire si intitola “Long Island. Landscapes on piano” ed è stata proposta per la prima volta a Padova nel 2021, su commissione del Festival Cristofori. Si tratta di un brano di musica contemporanea in cui sono presenti contaminazioni di vari mondi musicali, a partire dal ricordo dello stile chopiniano, passando attraverso la lente del jazz e del pianismo tipico delle Avanguardie del Novecento. Il titolo rimanda al paesaggio circostante la baia di New York e, dulcis in fundo, vuole essere anche un omaggio all’omonimo cocktail a base di gin.

«Sono molto emozionato all’idea di suonare ancora una volta in una sala così prestigiosa - dichiara Stracchi a "Il Messaggero" - Allo stesso tempo sono orgoglioso del fatto che venga data attenzione ad una mia partitura. Vivendo una doppia vita artistica che mi vede contemporaneamente esecutore e compositore, sono onorato di poter eseguire la mia musica nella Grande Mela, considerando che il brano con cui mi esibirò nasce come un autentico tributo alla bellezza e unicità di New York».

Oltre al ruolo di pianista e compositore, Emanuele Stracchi, 33 anni, è anche direttore d'orchestra e clavicembalista. Diplomato con lode al Conservatorio S.Cecilia di Roma, il sabino è un concertista d'esperienza che ha vinto numerosi premi internazionali in veste di esecutore. Attivo sia nella musica per film, con collaborazioni con l'Istituto Luce-Cinecittà e la Polizia di Stato, sia nel teatro, per il quale ha composto due musical, è inoltre docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale presso il Conservatorio di Cagliari.