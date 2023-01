Il Giudice di pace a Poggio Mirteto raddoppia, due nuovi magistrati saranno nominati dal ministero

RIETI - Il Giudice di pace a Poggio Mirteto raddoppia. Saranno due, infatti, i magistrati onorari destinati a occupare l'ufficio di via Riosole, rimasto l'unico presidio giudiziario di tutta la bassa Sabina dopo la soppressione della sezione distaccata del tribunale decisa dai tagli varati dal governo Monti nel 2012.

La notizia, destinata a mandare in archivio gli allarmi nati negli ultimi tempi su una ventilata soppressione dell'ufficio e che aveva visto la decisa mobilitazione dell'associazione di avvocati del Cenacolo Forense Sabino, arriva direttamente dalla Corte di Appello di Roma che nel corso dell'ultima seduta, ha messo a concorso due posti presso la sede di Poggio Mirteto.

L'assegnazione di due magistrati potrà soddisfare anche tutte le nuove esigenze che emergeranno in seguito all'attuazione della riforma che prevede l'aumento delle competenze per i giudici onorari, è il risultato dell'impegno da parte del Comune di Poggio Mirteto e sposato dal presidente del tribunale di Rieti, Pierfrancesco de Angelis, che nel 2020, dopo la cessazione dall'incarico del coordinatore Antonio Di Silvestro, aveva pressato il ministero della Giustizia affinchè l'ufficio mirtense non venisse ridimensionato nell'attività, attualmente garantita dall'avvocato Nicola Perrone, coordinatore dei giudici di pace a Rieti.