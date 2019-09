Inps, i giudici di pace si devono iscrivere alla gestione separata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I magistrati onorari, giudici di pace e vice procuratori onorari, devono iscriversi alla gestione separata dell'Inps, tra i lavoratori autonomi. L'obbligo, previsto da una legge del 2017, viene ora attuato con la circolare 128 dell'Inps. L’assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista sia per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 sia per quelli già in servizio alla stessa data.L’iscrizione è esclusa per chi è già iscritto agli Albi forensi e obbligato al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma. Il calcolo della contribuzione dovuta è analogo a quello degli autonomi; questo perché in base alla legge le indennità corrisposte ai magistrati onorari - che in precedenza erano classificati tra quelli da lavoro dipendente - rientrano ora nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.