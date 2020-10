Rieti, Cantalice dei giovani continua a stupire: 5-0 sul campo del Grifone. Patacchiola: «Fatti grandi passi in avanti»

RIETI - Il Cantalice è una macchina da gol: i biancorossi rifilano cinque reti al Grifone Gialloverde. Vittoria anche nella prima fuori dalle mura amiche. Sul campo romano termina 0-5. I reatini vanno oltre l'assenza dell’ultimo minuto di Beccarini. Da sottolineare la linea verde scesa in campo: sei under dal primo minuto, sei su otto giocatori under a disposizione dalla panchina.

Il match

Pronti via e pallino del gioco controllato dal Cantalice. Al 25’ del primo tempo arriva il primo gol degli ospiti: Agostini su una bella azione manovrata si ritrova davanti al portiere, facile batte l’estremo difensore avversario. Passano poco più di 10’ quando mette la firma nel match anche Ortenzi: al 36’ un tiro dal limite porta il raddoppio biancorosso.

La ripresa ha lo stesso copione del primo tempo: Al 25’ apre di nuovo le danze l’under Alessio Ortenzi che sigla la sua doppietta personale. Dopo solo 4’ Pezzotti, dopo una buona azione, fa 4-0 Cantalice. Sempre il ’99 Simone Pezzotti chiude il match al 34’: la doppietta arriva con un tiro da fuori area.

Il commento

Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola: «Come ripeto da settimane, siamo una squadra molto giovane. Rispetto alla gara di domenica siamo stati attenti per tutti i novanti minuti e abbiamo fatto grandi passi avanti. C’è da complimentarsi con i ragazzi che nonostante giovani hanno dato il massimo per portare a casa i tre punti».

Il tabellino

Grifone Gialloverde: Sciarra, Lori, Capra, Cosi, Spadano, Apostoli, Conti, Fiorini, Lancinese, Abruzzetti, Gavino. A disp. La Rovere, Morini, Latini, Pampinato, Moro, Espositi, Minzat, Durante, Antonelli.

Cantalice: Scaramuzzino, Massimi, J.Rossi, Aguzzi, Gunnelli, Di Carlo, F.Rossi, Ortenzi, Pezzotti, Agostini, Accardo. A disp. Martini, Ferretti, Bonifazi, Grossi, Della Penna, Marchioni, Chelbi, Tiengo.

Arbitro: Prencipe di Tivoli (Di Giovanale di Viterbo e Maccari di Ciampino)

Reti: 25' pt Agostini, 36' pt e 25' st Ortenzi, 29' st e 34' st Pezzotti

Ammoniti: Di Carlo, F.Rossi (C), Capra (G)

