Gli Zero Assoluto con una cornice unica chiudono la Fiera mondiale del peperoncino. Foto

RIETI – Gli Zero Assoluto chiudono la 12esima edizione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino. Una piazza Mazzini sold out, ha accompagnato Thomas de Gasperi e Matteo Maffucci in un concerto che a molti ha fatto rivivere qualche ricordo adolescenziale e non solo.

Dal pomeriggio grande attesa di alcuni fan della band, che hanno visitato la città e gli stand della fiera prima di immergersi nella magia della musica live del duetto. APPROFONDIMENTI RIETI Il concerto

Un ingresso trionfale per i Zero Assoluto con un publico in visibilio. Un concerto coinvolgente, con molte persone che cantavano brani che hanno segnato generazioni.

Le canzoni dei Zero Assoluto, caratterizzate da testi profondi e melodie coinvolgenti, hanno toccato il cuore di chi era presente. Successi come "Semplicemente", "Per dimenticare" e "Se vuoi uccidimi" hanno fatto sì che il pubblico cantasse a pieni polmoni, creando un'atmosfera magica.

Un concerto unico nel suo genere, per chiudere alla grande una Fiera del Peperoncino da record. La

buona musica e la gastronomia piccante hanno reso questa edizione della Fiera indimenticabile.

Si chiude così la 12esima edizione, con presenze di turisti che Rieti non vedeva da anni e una tradizione internazionale piccante che inizia a prendere un bel posto nella storia della città.