Fiera del peperoncino, a Villa Carpegna un incontro Internazionale per il futuro dell'evento piccante

RIETI - Nella cornice elegante dell'Hotel Villa Carpegna, si è svolta di recente una serata di gala che ha visto protagonisti il Presidente della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, Livio Rositani, e il vicepresidente Internazionale del Lions International, Arvinder Pal Singh. L'evento è stato un'occasione speciale per celebrare il consolidato legame tra le comunità italiane e indiane, evidenziando l'importanza dei rapporti internazionali per il futuro dell'evento reatino.

La presenza di Singh, esponente di spicco del Lions International, ha rappresentato un momento di grande significato per la Fiera Mondiale del Peperoncino, che si è sempre distinta per la sua vocazione solidale. Durante la serata, Livio Rositani, insieme all'Officer distrettuale Gianni Turina, ha presentato al vicepresidente internazionale il catalogo della recente mostra di solidarietà "Artisti della Solidarietà", organizzata dalla Fiera per raccogliere fondi a sostegno del restauro del tabernacolo del Vignola della chiesa di Sant’Antonino di Fara in Sabina.

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di impegno costante verso la solidarietà e il patrimonio culturale.

Gianni Turina, socio dell'Accademia del Peperoncino di Rieti 2.0 e curatore della mostra, ha sottolineato l'importanza di valorizzare la cultura e la storia del territorio, promuovendo al contempo la solidarietà attraverso l'arte e la sensibilizzazione.

L'evento ha ricevuto l'apprezzamento delle più alte cariche del Distretto Lions 108L e di numerosi soci Lions presenti, sottolineando l'importanza di tali collaborazioni per il successo dell'evento e il suo contributo al restauro e alla crescita della comunità locale.

Questi incontri di alto profilo si aggiungono al recente incontro con l'Ambasciatrice in Italia, avvenuto in occasione della Fiera Mondiale di Rieti, confermando l'impegno della Fiera del Peperoncino nel rafforzare i legami internazionali. L'obiettivo è quello di consolidare l'evento reatino, rendendolo sempre più rilevante a livello globale e sottolineando il ruolo centrale del peperoncino non solo come alimento, ma anche come elemento di unione e collaborazione tra diverse culture.