Gli impianti da sci di Selvarotonda superano il collaudo, il sindaco Nelli: «Giorno storico per Cittareale»

RIETI - Esito positivo per le verifiche e le prove funzionali per l’apertura all’esercizio delle Sciovie San Venanzio 1 e 2 presso Selvarotonda di Cittareale.

Sul posto il personale dell’Ustif Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Ministero delle Infrastrutture, i tecnici del comune, il direttore dei lavori, la ditta costruttrice e il Sindaco di Cittareale Francesco Nelli.

«Oggi è un giorno storico per Cittareale - commenta Francesco Nelli - ora siamo pronti per progettare il futuro degli impianti, una parte importante dello sviluppo economico di Cittareale. Selvarotonda deve diventare il fiore all’occhiello del nostro Comune e per questo stiamo lavorando duramente, rimangono da definire alcune questioni, ma la strada intrapresa è quella giusta e il risultato di oggi ne è la dimostrazione. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per permettere questo successo e la Fisi, nella persona del Presidente Flavio Roda, per il consueto supporto dimostrato».

