RIETI - Tante emozioni ieri sera in Piazza Mazzini per la fase finale della quindicesima edizione del Premio Poggio Bustone, concorso canoro con l'obiettivo di valorizzare artisti meritevoli per le loro qualità musicali, artistiche, letterarie ed interpretative. A trionfare è stato Giuseppe D'Amati (Massafra, provincia di Taranto) con "Passo dopo passo", secondo posto per Fabrizia Gurrado (Verona) con "I fiori non si calpestano" e medaglia di bronzo a Stefano Bruno (Milano) e la sua "Italia turrita". A D'Amati vanno anche il "Premio miglior cover" di un pezzo di Lucio Battistie e il "Premio Personalità Artistica al miglior cantante emergente", assegnato in collaborazione con la Fondazione Varrone che fornisce al vincitore una borsa di studio.Ospiti della serata il compositore e giurato della manifestazione Marco Testoni, che ha ricevuto il Premio Personalità Artistica 2019, e il gruppo ABC Positive che, composto da Gaia Antinelli, Vanessa Casu, Michele Balducci e la new entry Francesco Pepe, ha regalato al pubblico dei momenti di grande musica.Oltre al già citato Testoni, la giuria di quest'anno comprendeva: Sabrina Zunnui (musicista), Anita Perrotta (music coordinator, RTI), Tiziano Minichiello (event manager), Emma Biscetti (poetessa, artista) e Amalia Mancini (scrittrice ed esperta di Lucio Battisti).Soddisfatto il direttore artistico dell'evento, Maria Luisa Lafiandra: «Si chiude un'ottima edizione 2019, preparata con molta cura e dedizione. Complimenti a Giuseppe D'Amati e a tutti i partecipanti al Premio. Ciascuno di loro ha proposto brani di alta qualità, dimostrando un impegno non indifferente. Ringrazio, inoltre, il pubblico presente a cui do appuntamento al prossimo anno».