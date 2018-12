© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Queste le decisioni del giudice sportivo provinciale in merito alle gare di Terza categoria disputatesi lo scorso weekend.Squalifica fino al 21 dicembre a Stefano Santori (assistente arbitro Poggio Bustone) “allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro”, tre giornate a Giuliano Ciccarelli (allenatore Reate United) perchè “allenatore già in corso di squalifica per tre gare con Comunicato ufficiale numero 39 del 6/12/2018, identificato dall'arbitro tra il pubblico gli rivolgeva insulti estesi pure ai giocatori di entrambe le squadre irritandoli ed innervosendoli, lo stesso correva lungo la rete perimetrale arrampicandosi su di essa”, Francesco Angher (Rocca Valle del Turano) “espulso perchè, a seguito di una decisione arbitrale, rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e irriguardose ; alla notifica del provvedimento disciplinare batteva ironicamente le mani reiterando offese. A fine gara, mentre l'arbitro rientrava nel proprio spogliatoio, l'Angher gli rivolgeva nuovamente offese ed ingiurie”, due gare a Francesco Ciccarelli (Reate United), un turno a Luca Zappaterreno (Gens Cantalupo).