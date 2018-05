di Michel Saburri

RIETI - Tre errate corrige sul comunicato del giudise sportivo regionale pubblicato ieri. In Prima categoria tolta la multa di 100 euro all’Alba Sant’Elia mentre ne è stata inflitta una di 100 euro al Passo Corese “perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive e blasfema nei confronti dell'arbitro”. In Seconda categoria ridotta la multa, da 300 a 200 euro, alla Polisportiva Quintilianum per non essersi presentato in campo contro la Brictense. Tolta anche una giornata di squalifica a Marco Fioravanti della Rufinse mentre ne è stata inflitta una al suo compagno di squadra Alexandru Vieriu.



TERZA CATEGORIA

Sconfitta a tavolino per Casperia (0-3) visto che al 25' del secondo tempo veniva espulso il calciatore Massimo Renzi (Casperia) che non aveva titolo a partecipare alla gara in quanto non tesserato con la società Casperia. Squalifica fino al 31 maggio a Fabio Mandosi (massaggiatore Vigor Collevecchio) "allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro", Roberto Cattivera (assistente arbitro Atletico Torano) "allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni irriguardose", Massimo Petrocchi (assistente arbitro Casperia) "allontanato per aver spintonato un giocatore avversario senza conseguenze", tre gare a Mattia Bertoldi (Atletico Torano) "espulso per doppia ammonizione,alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'arbitro espressioni offensive e minacciose reiterate al termine della gara", due gare a Damiano Bonifazi (Gens Cantalupo), Daniele Benvenuti (Rocca Valle del Turano), un turno a Mattia Beccarini e Simone Rossi (Atletico Cantalice), Matteo Novelli (Torpedo), Luca Zappaterreno (Gens Cantalupo).

Venerd├Č 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20



© RIPRODUZIONE RISERVATA